Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) пожизненно дисквалифицировал бывшего заместителя директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК), врача Сергея Португалова. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Португалова признали виновным в нарушении нескольких статей антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), в частности в «обладании запрещенной субстанцией или методом», «распространении или попытке распространения запрещенной субстанции или метода», «в назначении запрещенной субстанции или метода».

Решение о пожизненной дисквалификации CAS вынес 10 марта.

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Ранее президент России Владимир Путин признал провал системы антидопингового контроля в стране. Путин заявил, что «существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина».

Вера Юрченко