Кабул обратился к Москве с просьбой о восстановлении объектов на территории Афганистана, которые строились советскими специалистами. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на атташе афганского посольства в Москве Мохаммада Касема.

«Многие объекты в Афганистане строились советскими специалистами и могут быть восстановлены Россией. Их более 100, если быть точным —124. Назову некоторые из них. Тоннель "Саланг", хлебокомбинат в Кабуле, политехнический университет, авторемонтный завод "Джангалак", а также электростанция в городе Пули-Хумри», — сказал дипломат.

По его словам, вопросы восстановления объектов в стране уже обсуждались с Россией 3 марта. В обмен Афганистан пообещал поддержку российскому бизнесу.

«Мы как раз обсуждали вопросы восстановления инфраструктурных объектов. Мы очень хотим, чтобы российские компании участвовали в тендерах и побеждали. Сейчас в Афганистане работает российская компания "Интер РАО - Инжиниринг", но в целом количество компаний невелико», — отметил Касем.

В 2001 году для борьбы с террористическими организациями «Аль-Каида» и «Талибан» (запрещены в России) на территорию Афганистана был введен военный контингент США и НАТО. Формально война закончилась в 2014 году после того, как обеспечение безопасности в стране передали местным силовым структурам. Однако после вывода главных сил НАТО вооруженный конфликт между Афганистаном и боевиками различных группировок продолжается.

Вера Юрченко