В сентябре для депутатов Госдумы могут провести учебу по законотворчеству. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к руководству нижней палаты.

По его словам, такие курсы будут полезны прежде всего для одномандатников. Как отмечает издание, они оказались не такими активными и влиятельными, как ожидалось перед выборами в Госдуму. Им по-прежнему не удается «соединить интересы федерального центра и регионов».

«Когда я приезжаю в регион, там федеральную повестку не понимают. Чтобы удержаться на плаву, мне нужно приходить к избирателям с решением местных проблем, я этого сделать пока не могу», – рассказал газете один из одномандатников от партии «Единая Россия».

«Ведомости» отмечают, что с начала работы нового созыва Госдумы 89 из 218 одномандатников не внесли на рассмотрение ни одного законопроекта.

Больше всего депутатов, которые прошли по одномандатному округу у «Единой России» — 204 человека, по семь — у КПРФ и «Справедливой Россия», пять – у ЛДПР, по одному – у «Родины» и «Гражданской платформы».

Вера Юрченко