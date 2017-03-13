В 2016 году в Сирии погибли 652 ребенка. Это самое большое число погибших детей с начала 2014 года, сообщается на сайте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

По сравнению с 2015 годом количество погибших возросло на 20%, говорится в сообщении.

Отмечается, что 255 детей погибли в школах или рядом с ними. Более 850 детей были завербованы боевиками для участия в военных действиях. Некоторые погибли во время атак на госпитали и медицинский персонал.

«Миллионы детей в Сирии подвергаются атакам каждый день. Их жизнь перевернулась», — заявил региональный директор ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Герт Каппеларе.

По данным организации, самими незащищенными остаются 2,8 млн детей, которые находятся в труднодоступных регионах Сирии. По меньшей мере 280 тысяч из них подвергаются нападению и им не доставляется гуманитарная помощь.

В январе министерство обороны России упрекнуло ЮНИСЕФ и ООН в неоказании помощи в сирийском Алеппо.

Вера Юрченко