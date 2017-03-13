Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Роскомнадзор при участии других ведомств разработали законопроект, который позволит по решению суда замедлять доступ к сайтам, нарушающим российское законодательство. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Причиной для разработки законопроекта стало игнорирование решений российских судов со стороны иностранных компаний. Как пишет издание, они ссылаются на то, что работают по законам стран, в которых зарегистрированы. Тем не менее, распространяться эта норма будет не только на иностранцев.

По данным издания, инициатива находится на финальной стадии согласования, в том числе в администрации президента.

Отмечается, что идея родилась в ходе обсуждений дела ФАС против Google.

Напомним, конфликт Google и ФАС продолжается с февраля 2015 года после жалобы «Яндекса». Служба признала Google виновной в нарушении закона о конкуренции и предписала компании отвязать магазин приложений Google Play от других сервисов, в том числе поиска.

Корпорация не согласилась с решением ведомства. За неисполнение предписания Google уже получили от ФАС несколько штрафов по 500 тысяч рублей. После повторного неисполнения своего предписания в конце ноября ФАС направила в арбитражный суд иск к Google о понуждении к его исполнению.

Вера Юрченко