Индустриальный районный суд Хабаровска продлил арест девушкам, обвиняемым в жестоком обращении с животными, передает Интерфакс.

Заседание прошло в закрытом режиме. «Дело насчитывает 29 томов. Следующее заседание назначено на 24 марта», — сказал агентству представитель суда.

На девушек заведены дела по статьям 245 (жестокое обращении с животными), 162 (разбой), 148 (оскорбление чувств верующих) и 282 (возбуждение ненависти либо вражды) УК России. Ранее в феврале они признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Психологическая экспертиза показала, что ни одна из девушек не страдает и ранее не страдала никаким психическим заболеванием, что подтверждает полную осознанность их действий.

Напомним, 18 октября на сайте «Двач» появилась запись о двух студентках из Хабаровска, которые якобы издеваются над бездомными животными и убивают их. Пользователи опубликовали фотографии истязаний животных и призвали к «самосуду» над девушками.

Александра Копачева