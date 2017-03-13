Следствие установило настоящие имена некоторых администраторов так называемых «групп смерти» «ВКонтакте», пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, в первую очередь Следственный комитет интересовали создатели и участники восьми сообществ, среди которых — «f57Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20», F58rip, rinaniapoka.

Удалось подтвердить, что под псевдонимом «Филипп Море» в группах писал Филипп Челов из Краснодара, что было известно и ранее, поскольку Челов не скрывал своего участия в группах, несколько раз давал интервью федеральным СМИ, однако утверждал, что не имеет никакого отношения к слонению подростков к суициду.

Также установлены реальные имена и других участников. Это житель Волгоградской области Александр Питаев (псевдоним — «Александр Носферату»), Даниил Марченко («Адам Бер»), Дмитрий Макаричев («Рената Сахарова»).

Еще нескольких администраторов групп вычислить не удалось: выяснилось, что они используют украинские IP-адреса. По данным «Коммерсанта», украинская сторона не ответила на обращения российского Следственного комитета.

В настоящее время по делу арестован другой администратор групп — Филипп Будейкин, известный под псевдонимом «Филипп Лис». По версии следствия, он и еще несколько фигурантов дела создали восемь закрытых сообществ, в которых пропагандировали суицид и склоняли подростков к самоубийству при помощи интерактивных игр.

О «группах смерти» в России заговорили после публикации «Новой газеты», в которой рассказывалось о таких сообществах.

После этого в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за побуждение несовершеннолетних к самоубийству. Помимо «групп смерти» речь в законопроекте также идет и о «зацепинге».

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Ольга Просвирова