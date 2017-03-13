Сотрудники правоохранительных органов Франции провели обыски на вилле, расположенной на Лазурном берегу, которая, предположительно, принадлежит сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, пишет Nice Matin.

По данным издания, обыски прошли еще 15 февраля в рамках расследования о законности финансовых операций по приобретению недвижимости.

Источники издания отмечают, что «Керимов является одним из крупнейших собственников местной недвижимости».

Вилла Hier, о которой идет речь, расположена в Антибе. Площадь поместья составляет 12 тыс. кв. метров, отмечает газета.

В антикоррупционной декларации сенатора нет сведений о зарубежной недвижимости. Помощник Керимова не смог оперативно прокомментировать информацию. «Новая газета» направила запрос Сулейману Керимову.

Сулейман Керимов является членом Совета Федерации от Дагестана с 2008 года. Он занимает 45-е место в рейтинге Forbes среди богатейших бизнесменов России с капиталом 1,6 млрд долларов. Семья Керимовых владеет компанией «Полюс золото» и сетью кинотеатров «Синема парк».

Юлия Минеева