Холдинг «Сумма», председателем совета директоров которого является Зиявудин Магомедов, подтвердил подачу заявления в правоохранительные органы в отношении одного из руководителей издательского дома «ИДР-формат» Евгения Фельдмана.

«Могу подтвердить, что мы действительно писали заявление в правоохранительные органы», — сообщили «Новой газете» в пресс-службе холдинга.

Дальнейшие вопросы представитель «Суммы» предложил переадресовать правоохранительным органам.

В пресс-службе московской полиции не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Ранее источник ТАСС сообщил, что один из руководителей издательского дома «ИДР-формат» Евгений Фельдман задержан в Москве по делу о вымогательстве.

«Задержан за вымогательство крупной суммы денег у представителей группы "Сумма"», — подтвердил собеседник агентства.

Он утверждает, что Фельдмана задержали с поличным в центре столицы еще на прошлой неделе, однако известно об этом стало только 13 марта.

Как уточняет Life, речь может идти о 200 тысячах долларов за отказ публиковать компрометирующую информацию в журналах «Профиль» и «Компания», которые входят в издательский дом «ИДР-формат».