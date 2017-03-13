Глава Министерства финансов Антон Силуанов предложил повысить налог на добавленную стоимость до 22% с нынешних 18%, передает Интерфакс.

Глава ведомства предложил также снизить ставку страховых взносов с 30% до 22%. По его словам, повышение НДС позволит сократить ставку «нейтрально для бюджета».

«По нашим расчетам, с тем, чтобы это было нейтрально для бюджета, ставки должны составлять, расчетно говорю, где-то около 22%. Ставка страховых взносов 22% компенсируется 22% ставкой по налогу на добавленную стоимость», — сказал он.

Ранее в феврале Минэкономразвития и Минфин обсуждали снижение страховых взносов за счет роста НДС. В качестве основного сценария предполагалось снижение общей ставки страховых взносов с 30 до 21% и компенсирующее повышение НДС с 18 до 21%.

Однако, по словам экспертов, эта схема приведет к недополучению 682 миллиардов рублей федеральным бюджетом.

Александра Копачева