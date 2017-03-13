В Кремле не увидели провокации в решении отправить на конкурс «Евровидение» певицу Юлию Самойлову. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

«Я бы вовсе не стал употреблять таких слов, как провокация, это выбор российского телеканала, который направляет туда участника. Поэтому ничего провокационного мы здесь не видим», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что Украина, как страна-организатор «Евровидения» в 2017 году, должна следовать международным правилам конкурса. К тому же, добавил Песков, «практически нет, наверное, людей, которые не бывали в Крыму».

Ранее руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко написал в фейсбуке, что «27 июня 2015 года Самойлова выступала в оккупированной Керчи вместе с Газмановым и Лолитой», а потому Служба безопасности Украины может не пустить ее в Киев.

Советник главы МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко пояснил, что «если Юлия Самойлова не выступала публично в поддержку аннексии Крыма и агрессии против Украины», то проблем с въездом на территорию страны не будет.

«Если же её будут использовать для провокации, то тогда мы будем против. Не исключаю, что могут быть с нашей стороны предприняты действия по запрету на въезд. Но я надеюсь, что Юлии Самойловой хватит гражданского мужества не участвовать в политических провокациях России против Украины», — сказал Геращенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В понедельник Первый канал» со ссылкой на главу российской делегации на песенном конкурсе Юрия Аксюту сообщил, что Россию на «Евровидении», которое в этом году пройдет в Киеве, будет представлять Юлия Самойлова. Девушка является инвалидом первой группы и передвигается на инвалидной коляске.

Юлия Минеева