Европейский союз продлил действие санкций против 150 российских граждан и 37 компаний, которых в ЕС считают ответственными за подрыв территориальной целостности Украины.

Санкции продлены еще на шесть месяцев — до сентября 2017 года.

Ограничения сняли с погибшего командира батальона«Спарта» Арсена Павлова (Моторола), а также скончавшегося бывшего председателя Совета министров самопровозглашенной Луганской народной республики Геннадия Цыпкалова.

В декабре ЕС также продлил и основные экономические санкции против России. Тогда, как заявили в ЕС, «оценив имплементацию "минских соглашений"», главы государств и правительств ЕС решили не снимать ограничительные меры.

Индивидуальные санкции Евросоюз ввел в марте 2014 года и несколько раз расширял список. Сейчас в нем значатся 150 человек, среди которых российские официальные лица и представители так самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также 37 юридических лиц.

Индивидуальные санкции предполагают заморозку счетов физических и юридических лиц, а также запрет на въезд на территорию Евросоюза.

Ольга Просвирова