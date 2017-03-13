Евросоюз продлил индивидуальные санкции против россиян
Европейский союз продлил действие санкций против 150 российских граждан и 37 компаний, которых в ЕС считают ответственными за подрыв территориальной целостности Украины.
Санкции продлены еще на шесть месяцев — до сентября 2017 года.
Ограничения сняли с погибшего командира батальона«Спарта» Арсена Павлова (Моторола), а также скончавшегося бывшего председателя Совета министров самопровозглашенной Луганской народной республики Геннадия Цыпкалова.
В декабре ЕС также продлил и основные экономические санкции против России. Тогда, как заявили в ЕС, «оценив имплементацию "минских соглашений"», главы государств и правительств ЕС решили не снимать ограничительные меры.
Индивидуальные санкции Евросоюз ввел в марте 2014 года и несколько раз расширял список. Сейчас в нем значатся 150 человек, среди которых российские официальные лица и представители так самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также 37 юридических лиц.
Индивидуальные санкции предполагают заморозку счетов физических и юридических лиц, а также запрет на въезд на территорию Евросоюза.
Ольга Просвирова