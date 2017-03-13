Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала уровень развития инфраструктуры для инвалидов в России, передает Интерфакс.

Выступая на Совете законодателей, Матвиенко рассказала, что в регионах люди не могут пользоваться тем оборудованием, которое установили местные власти в рамках программы по благоустройству безбарьерной среды.

«Я говорю, прежде всего, про самоубийственные пандусы, тактильную плитку на тротуарах, которая порой ведет в никуда, неработающие устройства для глухих и слепых», — сказала она.

Спикер Совфеда предположила, что эту проблему может решить внесенный в Госдуму законопроект, который позволит правительству России и регионам определить контролирующие органы в каждой отрасли.

Матвиенко также раскритиковала качество производимых в России товаров для инвалидов. Спикер Совфеда рассказала, что ее знакомый купил себе коляску китайского производства в зарубежном интернет-магазине, и по характеристикам она оказалась значительно удобнее отечественных.

«Мы, имея наши ВПК, делая лучшие в мире военные самолеты, ракеты, мы что, не можем сделать конкурентную, наконец, коляску у себя дома для того, чтобы не выписывали по интернет-торговле, а покупали у своего производителя?» — сказала Матвиенко.

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Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил российским ведомствам до 5 апреля подготовить проект по повышению уровня занятости инвалидов. Как в августе заявлял заместитель министра труда и социальной защиты Григорий Лекарев, к 2020 году доля занятых инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста вырастет в два раза.

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Юлия Минеева