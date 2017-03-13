Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали представителей Крымской правозащитной группы Ольгу Скрипник и Владимира Чекрыгина.

По словам главы Центра информации о правах человека Татьяны Печончик, задержание произошло в буферной зоне между украинским КПП «Каланчак» и российским контрольно-пропускным пунктом «Армянск», в 200 метрах от украинской границы.

Обновлено: в Крымской правозащитной группе сообщают, что вместе со Скрипник и Чекрыгиным был задержан представитель украинского уполномоченного по правам человека. Его имя не называется. По информации КПГ, Ольгу Скрипник и Владимира Чекрыгина сейчас допрашивают на российском КПП «Армянск».

Как объяснила Печончик, правозащитники поехали на границу с Крымом, чтобы проверить работу украинских пунктов погранпропуска.

«Новой газете» пока не удалось получить комментарий ФСБ.

Ольга Скрипник известна своей критикой действий российских властей на территории Крыма. Например, выступая в январе в рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, Скрипник обвинила власти Крыма в фасилификациях, незаконных методах ведения следствия и пытках в отношении заключенных.