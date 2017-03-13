Минтруд пообещал изучить предложение депутатов заменить материнский капитал на другую систему поддержки семей, передает ТАСС.

«Посмотрим, что нам придет в виде законопроекта. Но по оценкам, что я прочитал в прессе, это будет стоить гораздо дороже. Надо просто посмотреть, какие расчеты сделали депутаты. По-моему, там какие-то фантастические цифры предлагаются», — сказал глава ведомства Максим Топилин.

Он объяснил, что материнский капитал — «это стимулирование рождений», а для поддержки семьи нужны другие инструменты.

Ранее в понедельник депутаты Сергей Вострецов и Ирина Волынец предложили альтернативную материнскому капиталу систему поддержки семей. Например, выплачивать ежемесячные пособия на родных и усыновленных детей до достижения ими совершеннолетия: 3 тысячи рублей за одного ребенка, 8 тысяч рублей — за двоих и 15 тысяч рублей — за троих детей.

Позднее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что такой инициативы пока в нижней палате парламента нет. «Пока такой инициативы нет и ясности нет, любая инициатива должна рассматриваться на предмет наличия здравого звена и рисков. Нужно посмотреть, чтобы здесь не было негативных последствий», — сказал Нилов.

В декабре прошлого года Госдума заморозила индексацию маткапитала до 2020 года.

Материнский капитал был введен в России в 2007 году. Он выплачивается при рождении или усыновлении второго ребенка. Выделенные средства можно потратить только на определенные цели, в частности, на улучшение жилищных условий или обучение ребенка.

Тогда размер маткапитала составлял 250 тыс. руб. В последующие годы сумма материнского капитала ежегодно увеличивалась и в 2015 году выросла до 453 тыс. руб. Планировалось, что в текущем году выплату увеличат до суммы 475 тысяч рублей.

Александра Копачева