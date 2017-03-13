Вахитовский суд Казани рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Марселя Шамсутдинова, принимавшего участие (в числе двух сотен вкладчиков обанкротившихся Татфондбанка и ИнтехБанка) в несанкционированной акции протеста и назначил ему штраф в 10 тысяч рублей.

Сам Шамсутдинов свою вину не признал и намерен обжаловать решение суда.

Шамсутдинов в суде. Фото: Борис Бронштейн / «Новая газета»

Как пояснил Шамсутдинов суду, утром 4 марта пострадавшие вкладчики по инициативе правительства Татарстана собрались в Торгово-промышленной палате республики, где им дали возможность задать вопросы чиновникам. Ответы показались собравшимся неконструктивными.

Тогда вкладчики потребовали опротестовать решение Центробанка об отзыве лицензий банков и возвратить средства клиентам. В противном случае пообещали добиваться отставки президента Татарстана. С этим ультиматумом толпа проследовала по тротуару к находящемуся на той же улице зданию кабинета министров. Впустить внутрь кого-либо из протестующих охрана отказалась.

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Суд изучил видеозапись, на которой видно, как развивались события. Вкладчики начали скандировать: «Позор!». В вестибюль вышел кто-то из помощников премьер-министра Ильдара Халикова. С ним удалось договориться, что впустят троих, но в конечном итоге прошли четверо, в том числе и Марсель Шамсутдинов. В конце беседы с премьер-министром протестующие вручили ему петицию, вышли из здания и рассказали ожидающим их людям, как прошла встреча.

Все это время возле здания стояли полицейские — претензий к собравшимся у них не было.

Протокол о правонарушении составили ровно через неделю. Причем из всей толпы протестующих — только в отношении Марселя Шамсутдинова и Александры Юмановой (рассмотрение ее дела из-за неготовности адвоката суд отложил).

Как сам Шамсутдинов рассказал «Новой газете», через неделю после похода в кабмин полицейские пришли утром к нему домой. Он был на больничном и собирался в дневной стационар на процедуры. Полицейские отправились в медучреждение вместе с ним, дождались, пока ему сделали уколы и поставили капельницу, а потом повезли в отдел для оформления протокола.

Из материалов дела выяснилось, что кабмин в материалах дела фигурирует как объект социальной инфраструктуры, чья работа была нарушена из-за несанкционированной акции. В числе прочего вкладчикам вменялось в вину создание препятствий для тех, кто хотел пройти в кабмин по делам (хотя они пропускали к дверям всех, кто приходил).

Марсель Шамсутдинов является руководителем местного отделения «Парнаса». Однако в нескольких акциях пострадавших вкладчиков он участвовал не как политик, а как предприниматель, потерявший в обанкротившемся Татфонбанке существенную сумму денег.