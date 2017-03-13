Бывший комиссар прокремлевского движения «Наши» Мария Дрокова получила грин-карту США. Девушка опубликовала фотографию документа на своей странице в фейсбуке.

«Самый красивый зеленый, который я когда-либо видела. Я так поражена и благодарна за выдачу зеленой карты и за то, что могу стать на шаг ближе к получению гражданства в моей родине», — написала Дрокова в фейсбуке.

Сегодня Дрокова живет в Сан-Франциско и работает в маркетинговой и PR-компаниях. До 2016 года она проживала в Нью-Йорке.

Мария Дрокова родилась в Тамбове в 1989 году. В 15 лет вступила в прокремлевское молодежное движение «Наши» и вскоре стала его комиссаром. Дрокова стала известна тем, что поцеловала президента Владимира Путина в щеку, во время его визита на Селигер в 2009 году. Позднее девушка пересмотрела свои взгляды, нашла работу в Нью-Йорке и переехала в США.

В 2011 году датский режиссер Лизе Педерсен снял документальный фильм, в основу которого легла история Марии Дроковой.

Андрей Дубровский