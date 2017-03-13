Заключенные стали чаще пытаться дестабилизировать деятельность исправительных учреждений и нападать на сотрудников колонии. Об этом на расширенном заседании коллегии Федеральной службы исполнения наказаний рассказал глава ведомства Геннадий Корниенко, передает РИА Новости.

«Наблюдается активизация противоправных действий осужденных, направленных на дестабилизацию деятельности учреждений», — заявил Корниенко.

Также, по его словам, растет количество нападений на сотрудников ФСИН. При этом глава ведомства не привёл уточняющих цифр.

«У нас нет такой статистики, поэтому эти слова мы ни подтвердить, ни опровергнуть не можем, тем более, что доступ к работе ФСИН у нас в последнее время сократился, так как членов совета перестали пускать в колонии», — рассказал «Новой газете» глава Совет по правам человека при президенте (СПЧ) Михаил Федотов.

Он отметил, что причины так называемых бунтов могут быть разные, и каждый случай нужно рассматривать отдельно.

«Но если брать случай «бунта» в Копейске, то он был связан с тем безобразием, которое творили сотрудники колонии», — сказал Федотов.

По мнению главы СПЧ, единственный способ не допускать подобных инцидентов – соблюдать закон.

«Все должно быть по закону, тогда вероятность бунтов резко снизится. Но они не будут исключены, так как часть инцидентов все же организуется криминальным сообществом в своих целях. Еще более вероятно, когда одно накладывается на другое. Часто бывает, что криминальное сообщество решает «качнуть» ту или иную колонию, а если там администрация издевается над осужденными, то сделать это гораздо проще», — объяснил Федотов.

«Сотрудники ФСИН должны следовать не только букве, но и духу кодекса. Они должны исходить из того, что осужденные должны отбывать наказание в условиях, когда ни их достоинство, ни их здоровье не страдает», — добавил он.