Федеральная служба безопасности (ФСБ) не поддержала идею создать пилотные зоны в регионах для тестирования «закона Яровой», сообщает Интерфакс со ссылкой на участников совещания по вопросу подготовки плана мероприятий по реализации закона.

Повестка совещания в большей степени касалась выбора регионов, сетей связи и возможных источников финансирования пилотов.

Собеседник агентства, присутствовавший на совещании, утверждает, что представители ФСБ «агрессивно смотрят» на поэтапное введение требований.

Более того, утверждают источники, в ФСБ считают, что все технические возможности для реализации закона есть уже сейчас.

К 30 июня ФСБ разработает нормативно-правовой акт, в котором и будет конкретика по поводу хранения данных операторами связи.

«Они (ФСБ — ред.) воспринимают ситуацию с исполнением закона так, что по сути, будто это усовершенствование СОРМа (система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий)», — отмечает еще один участник совещания.

О начале тестирования «пакета Яровой» в начале марта писала газета «Коммерсант». Издание утверждало, что правительственные эксперты предлагали выбрать не менее десяти операторов связи и тестировать закон в трех-четырех регионах.

Поправки депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова в антитеррористическое законодательство были одобрены Госдумой 24 июня, президент Владимир Путин подписал их 7 июля.

Согласно этому закону, с 1 июля 2018 года российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода хранить весь трафик клиентов — звонки, письма, файлы, разговоры. А сведения о самих фактах передачи информации — по три года.

Ольга Просвирова