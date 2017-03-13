Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фотографии экзопланет земного типа в звездной системе TRAPPIST-1. Снимки сделаны телескопом «Кеплер» с 15 декабря 2016 года по 4 марта 2017 года.

«По этим данным астрономы могут определить размер, орбитальный период и расстояние, на котором проходит планета от своей звезды», — заявили в NASA.

This is a target pixel image of #TRAPPIST1. Its starlight and story traveled 40 yrs to reach the Kepler spacecraft.https://t.co/UJsLZ7sQgO pic.twitter.com/2Pg1DvuLTv — NASA Kepler and K2 (@NASAKepler) March 11, 2017

В конце февраля NASA объявило о нахождении в звездной системе TRAPPIST-1 трех планет, на которых может быть жизнь. В общей сложности вокруг звезды типа «красный карлик» вращается семь планет, и на всех из них теоретически есть жидкая вода, необходимая для зарождения жизни. Однако только три планеты находятся в обитаемой зоне звезды и являются пригодными для жизни.

Система TRAPPIST-1 находится в галактике Водолея в 235 триллионах миль от Земли, или в приблизительно на расстоянии в 40 световых лет. Для сравнения, минимально возможное расстояние Земли от Марса — около 54 млн километров.

Александра Копачева