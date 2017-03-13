Смолинский районный суд постановил привлечь РПЦ и губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко в качестве заинтересованных лиц по иску о передаче Исаакиевского собора РПЦ, об этом «Новой Газете» рассказал депутат заксобрания Борис Вишневский.

Об этом стало известно в ходе рассмотрения иска, направленного против передачи собора РПЦ, с которым в суд обратились жители города, в том числе сам Вишневский.

На заседании комитет имущественных отношений Петербурга признал отсутствие правовых оснований для передачи Исаакиевского собора церкви из-за отсутствия официального заявления от РПЦ.

«Заявления от религиозной организации в установленном федеральным законом порядке не было подано. Решение не может быть принято в его отсутствие», — заявила представитель комитета.

Следующее заседание состоятся 17 апреля.

«Мы намерены выиграть это дело», — добавил Вишневский.

Напомним, 28 февраля участники инициативной группы подали в городскую избирательную комиссию Санкт-Петербурга заявку на проведении референдума по вопросу принадлежности Исаакиевского и Петропавловского соборов, а также храма Спаса-на-Крови.

Ходатайство поддержало 22 человека, среди них шесть депутатов законодательного собрания от партии «Яблока», а также депутаты от «Справедливой России» и «Партии роста», представители Санкт-Петербургского союза ученых, Российского союза работников культуры и градозащитники.

Илья Горшков