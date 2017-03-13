Верх-Исетский суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению дела блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме, рассказал «Новой газете» адвокат блогера Алексей Бушмаков.

По словам адвоката, в понедельник, 13 марта, допрашивали свидетелей. Во вторник, 14 марта, продолжится допрос понятых. При этом, как отметил адвокат, судья склоняется на сторону обвинения.

Руслан Соколовский обвиняется в «оскорблении чувств верующих» (часть 2 статьи 148 УК России), «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства» (статья 282 УК России), а также в «незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (часть 1 статьи 138 УК России).

Напомним, в августе прошлого года 21-летний студент юрфака выложил в интернете видео о том, как он играл в Pokemon Go в Храме-на-Крови. Сюжет вызвал возмущение православных деятелей и заинтересовал правоохранительные органы. Показания на Соколовского дал екатеринбургский блогер и православный активист Максим Румянцев, проходящий свидетелем по делу.

В сентябре того же года Соколовского заключили под стражу, после этого перевели под домашний арест, но затем вновь вернули под стражу, из-за нарушения условий — во время нахождения под домашним арестом Соколовского посещала его девушка (она пришла, чтобы поздравить его с днем рождения). Наконец, 13 февраля 2017 года Соколовского вновь поместили под домашний арест.

Amnesty International признала Соколовского узником совести, а общество «Мемориал» — политическим заключенным. 20 ферваля 2017 года блогер Соколовский подал жалобу в Европейский суд по правам человека.

Amnesty International признала Соколовского узником совести, а общество «Мемориал» — политическим заключенным. 20 ферваля 2017 года блогер Соколовский подал жалобу в Европейский суд по правам человека.

Андрей Дубровский