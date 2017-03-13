Хакер Евгений Богачев, которого несколько лет разыскивает ФБР за кражу финансовых активов и персональной информации, связан с российскими разведывательными службами. Об этом пишет New York Times.

Как пишет издание, разведка России собирала интересующие данные с компьютеров, которые взламывал Богачев. Предполагается, что хакер подвергал кибератакам компьютеры американских госслужащих и зарубежных чиновников.

По данным источников в правоохранительных органах США и компании по кибербезопасности Fox-IT, российскую разведку особенно о боях на востоке Украины и о войне в Сирии, а также документы, содержащие слова «совершенно секретно» или «министерство обороны».

В качестве подтверждения причастности Евгения Богачева к российским спецслужбам NYT также приводит факт, что несмотря за предложенную ФБР награду в $3 млн за поимку хакера, он не скрывается. Сообщается, что Богачев открыто живет в Анапе, владеет большой квартирой и дорогими автомобилями, а также яхтой.

Напомним, в декабре хакеры Алексей Белан и Евгений Богачев попали в санкционный список США по обвинению в покушении на американскую избирательную систему.

Вера Юрченко