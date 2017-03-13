Новая газета

16.03.17

«Кто-то у меня в голове»: как быть сектантом». Регистрация на лекцию

Трех орловских баптистов осудили по «закону Яровой»

Общество

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Урицкий районный суд Орловской области оштрафовал трех баптистов за нарушение норм «пакета Яровой». Об этом в сообщают «Орловские новости».

По данным издания, суд привлек баптистов к ответственности по статье 5.26 КоАП («Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях»). Их обвинили в незаконном распространении религиозной литературы, а также в организации религиозных собраний без уведомления Минюста. 

Сумма штрафа для каждого составила пять тысяч рублей.

Ранее в Орле на 40 тысяч рублей оштрафовали баптистского проповедника из США Дональда Джея Оссеваарде за нарушение норм «пакета Яровой». Его признали виновным в осуществлении миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства. В связи с этим миссионер Оссеваарде, проживший 20 лет в России, уехал из страны.

Напомним, в январе Совет по правам человека (СПЧ) при президенте предложил вывести из «законов Яровой» статью о миссионерской деятельности.

Вера Юрченко

Теги:
религия, яровая

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