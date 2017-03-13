Новая газета

16.03.17

«Кто-то у меня в голове»: как быть сектантом». Регистрация на лекцию

Суд отказался удовлетворить жалобу участкового против преподавателя йоги

Общество

«Новая газета»редакция

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Смольный районный суд города Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении жалобы участкового полиции Арсена Магомедова по делу о йоге в отношении Дмитрия Угая, об этом «Новой газете» рассказал юрист правозащитного центра «Мемориал» Денис Шедов.

18 января суд прекратил дело о «незаконной миссионерской деятельности» из-за отсутствия состава правонарушения, однако Магомедов это решение обжаловал.

Напомним, Дмитрий Угай был задержан 22 октября на лекции о йоге в Санкт-Петербургском лофт-проекте «Этажи». Полиция пришла туда по заявлению петербуржца Наиля Насибулина, который предупредил правоохранителей о нарушении «закона Яровой».

После этого Арсен Магомедов, составил на него протокол об административном правонарушении.  По мнению Магомедова, Угай нарушил федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» и совершил административное правонарушение.

Горшков Илья

Теги:
суды, яровая

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