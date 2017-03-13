Полпред президента в Приволжском федеральном округе, глава госкомиссии по химическому разоружению Михаил Бабич может быть назначен на должность главы Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«В полпредстве активно обсуждается информация о том, что Михаил Бабич с большой вероятностью встанет во главе службы судебных приставов»,— сказал один из собеседников издания.

В настоящее время обязанности начальника ФССП исполняет Сергей Сазанов.

В декабре телеканал «Дождь» сообщил, что Михаила Бабича могут назначить послом России в Турции, а прежде в августе в СМИ появилась информация о его переводе послом в Киев.

Вера Юрченко