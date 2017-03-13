Верховный суд отменил безусловный запрет на профессию для бортпроводников, имеющих ВИЧ-инфекцию. Об этом «Новой газете» сообщил юрист Макс Оленичев.

Поводом для рассмотрения стало обращение бортпроводника, которого признали негодным к работе из-за выявленного у него вируса иммунодефицита человека.

«Суд признал незаконным пункт Федеральных авиационных правил, утвержденных приказом Минтранса России в 2002 году, о безусловном запрете на работу бортпроводниками для ВИЧ-инфицированных людей. Положение правил признано недействующим и не подлежащим применению», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию.

Теперь ВИЧ-инфицированные люди могут признаваться негодными к работе в качестве бортпроводников только на основании медицинского заключения, если состояние их здоровья не позволяет выполнять такую работу. Суд отверг доводы Минтранса о том, что бортпроводники, имеющие ВИЧ, могут представлять опасность для пассажиров самолетов.

В ходе заседания представитель Федерального СПИД-Центра Наталья Ладная указала что способы, которыми может передаваться ВИЧ, отсутствуют в профессиональной деятельности бортпроводников.

«Это важный и необходимый шаг на пути утверждения равных прав для всех людей, устранения барьеров, основанных на мифах и предрассудках», — отметил Оленичев, представлявший вместе с адвокатом Дмитрием Бартеневым интересы заявителя.

Ранее заявитель по делу, 10 лет проработавший бортпроводником, был уволен из компании «Аэрофлот» после того, как у него была выявлена ВИЧ-инфекция. Решение о непригодности к работе было принято на основании приказа Минтранса, который установил, что ВИЧ-инфекция во всех случаях является препятствием для работы в авиации.