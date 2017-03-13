Новая газета

16.03.17

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С экс-главы Коми Гайзера сняли обвинения по делу о взятке мэру Сыктывкара

Политика

Следствие сняло с экс-главы Коми Вячеслава Гайзера обвинение по делу о даче взятки. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Вячеслава Леонтьева.

«2 февраля прекращено уголовное преследование в отношении Гайзера по факту дачи взятки мэру города Сыктывкара», — сказал он.

Ранее в декабре Мосгорсуд продлил до 19 марта 2017 года арест Гайзера, который обвиняется в организации преступного сообщества, мошенничестве и взятках, а также его заместителя Алексея Чернова и председателя Госсовета Коми Игоря Ковзеля.

Вячеслав Гайзер был задержан в сентябре 2015 года.

Вера Юрченко

Теги:
коми, суды

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