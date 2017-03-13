Члены Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник и Владимир Чекрыгин, а также задержанный вместе с ними представитель украинского омбудсмена отпущены Федеральной службой безопасности России, и уже находятся на украинском КПП «Каланчак». Об этом «Новой газете» сообщил супруг Ольги Скрипник Виссарион Асеев.

Он пока не встретился с задержанными, но по его информации, в отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст.18.1 КоАП (Нарушение режима государственной границы России), что влечет наложение штрафа до тысячи рублей.

Ранее в понедельник правозащитники Ольга Скрипник и Владимир Чекрыгин, а также один из сотрудников аппарата уполномоченного по правам человека в Украине были задержаны сотрудниками ФСБ в буферной зоне между украинским КПП «Каланчак» и крымским контрольно-пропускным пунктом «Армянск». На границу Крыма и Украины правозащитники прибыли, чтобы проверить работу украинского КПП.