Новая газета

16.03.17

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ФСБ отпустила задержанных близ Крыма правозащитников

Политика

Иван Жилинсобкор в Крыму

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Члены Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник и Владимир Чекрыгин, а также задержанный вместе с ними представитель украинского омбудсмена отпущены Федеральной службой безопасности России, и уже находятся на украинском КПП «Каланчак». Об этом «Новой газете» сообщил супруг Ольги Скрипник Виссарион Асеев.

Он пока не встретился с задержанными, но по его информации, в отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст.18.1 КоАП (Нарушение режима государственной границы России), что влечет наложение штрафа до тысячи рублей.

Ранее в понедельник правозащитники Ольга Скрипник и Владимир Чекрыгин, а также один из сотрудников аппарата уполномоченного по правам человека в Украине были задержаны сотрудниками ФСБ в буферной зоне между украинским КПП «Каланчак» и крымским контрольно-пропускным пунктом «Армянск». На границу Крыма и Украины правозащитники прибыли, чтобы проверить работу украинского КПП.

Теги:
фсб, правозащитники, крым

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