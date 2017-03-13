Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал обратиться в международные организации и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после инцидента с турецким министром в Нидерландах. Об этом он сообщил в эфире телеканала A Haber.

«Мы заставим Нидерланды ответить за произошедшее. Все, что требуется с точки зрения дипломатии, дипломатических санкций, мы сделаем. Мы будем обращаться в международные организации, в том числе в ЕСПЧ», — сказал он.

Эрдоган возмутился тем фактом, что из-за приезда министра в Роттердаме на два часа был объявлен режим ЧП.

«У нас режим ЧП может объявить только парламент, а у них муниципалитет. Это их понимание Венской конвенции, это же фашизм, нацизм, можно сказать, неонацизм», — добавил он.

Напомним, конфликт между двумя странами разгорелся после того, как правительство Нидерландов отозвало разрешение на посадку самолета Чавушоглу. Он намеревался выступить на митинге турецкой общины в Роттердаме с речью, посвященной конституционной реформе в Турции.

Так как власти Нидерландов запретили посадку самолета Чавушоглу в стране, приехать в Роттердам решила министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатму Бетюль Сайян Кайа. Она поехала в Нидерланды несмотря на то, что запланированные мероприятия с ее участием были к тому времени отменены.

В ответ на эти действия местные власти объявили министра «нежелательным иностранцем». Сотрудники МВД перекрыли дорогу ее автомобилю у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме. Кроме этого, проезд запретили турецким журналистам, которые намеревались освещать поездку Кайя в Нидерланды.

После этого полиция сопроводила турецкого министра к границе с Германией, откуда она вернулась в Турцию.

Вера Юрченко