Завершена техническая часть расследования крушения разбившегося в декабре самолета Ту-154 Минобороны, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Как рассказал собеседник издания, самолет взлетел в штатном режиме: не выходил на закритические углы атаки, не терял скорость, не попадал в штопор и не падал. Однако через минуту после взлета судно снижалось в «контролируемом полете» под управлением летчика.

Главный пилот Роман Волков, по информации источника, из-за дезориентации в пространстве вместо того, чтобы продолжать набирать высоту, перевел самолет в режим посадки. Во время дезориентации летчик должен довериться приборам, но их, Волков, «видимо, проигнорировал, доверившись своему опыту и физиологическим ощущениям». При этом, пишет газета, из-за перегрузки могло появиться ощущение набора высоты, в то время как на самом деле происходило снижение.

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