Палата лордов британского парламента проголосовала за принятие закона о выходе из Евросоюза, передает Reuters.

Законопроект должна одобрить королева Елизавета II, после этого премьер-министр Тереза Мэй получит полномочия запустить процедуру выхода из ЕС.

Ранее палата лордов просила внести в законопроект две поправки. Первая предоставляла гарантии гражданам ЕС, находящимся на территории страны, другая поправка давала возможность парламенту заблокировать действия Мэй по выходу из союза. Однако палата общин отклонила их.

Напомним, законопроект был внесен в парламент после решения Верховного суда Великобритании, запретил правительству приводить в действие 50-ю статью Лиссабонского договора о выходе страны из ЕС без одобрения парламента.

Процесс выхода из ЕС должен начаться к 31 марта. Для этого будет применяться статья 50 Лиссабонского договора. Процесс выхода займет два года.

Александра Копачева