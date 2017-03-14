Задержан первый заместитель министра природных ресурсов Бурятии Александр Лбов, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, Лбова задержали накануне вечером. Причины задержания собеседник ТАСС не раскрыл.

«Знаю, что задержан, за что точно, сказать не могу. По моим данным, этим занимается ФСБ, а не СК», — сказал источник РИА Новости.

Александр Лбов занимает должность первого заместителя министра природы Бурятии с 2008 года, возглавляет комитет министерства по государственной политике в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Он участвовал в разработке целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы».

Александра Копачева