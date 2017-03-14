Власти Санкт-Петербурга попросили директора музея «Исаакиевский собор» Николая Бурова освободить помещение от экспонатов к Пасхе — 16 апреля, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Минкультуры.

Расопряжение Бурову было передано устно. По информации источников РБК, чиновники хотят передать Исаакиевский собор в пользование РПЦ к празднику.

Отмечается, что идет речь не просто о перемещении объектов, а о переоформлении их на другой музей. В частности, называется Государственный музей истории Петербурга.

«По сути, речь идет об объединении двух музеев — Исаакиевского собора и истории Петербурга. Есть понимание, что надо объединить музеи и как-то ускорить процесс (передачи Исаакиевского собора РПЦ — ред.)», — цитирует собеседника изадние.

Источник РБК в музее Исаакия подтвердил, что идея перевозки экспонатов в музеи истории Петербурга обсуждается. В свою очередь, директор Государственного музея истории Петербурга Александр Колякин заявил, что «исходя из элементарного корпоративного братства» готов принять коллекцию Исаакия, чтобы она не оставалась «на улице».

Николай Буров отказался от комментариев. На запрос РБК не ответили в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга и в Синодальном отделе РПЦ по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ.

Напомним, что в январе этого года власти Санкт-Петербурга передали Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. По словам губернатора Санкт-Петербурга Григория Полтавченко, собор сохранит музейную функцию и будет содержаться за счет церкви.

Патриарх Кирилл назвал возвращение Исаакиевского собора Русской православной церкви в год столетия революции символом примирения народа.

Александра Копачева