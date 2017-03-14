Первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия не направляла военных специалистов на авиабазу в Египте, передает РИА Новости.

«Россия этого не делала, Минобороны это не подтверждает. Это фейковая новость, на которую не нужно и обращать внимания», — сказал Джабаров, отметив, что подобные «вбросы» — элементы информационной войны.

Ранее во вторник Reuters сообщило, что Россия направила силы спецназа на авиабазу Сиди Барани на западе Египта на границе с Ливией. По информации американских чиновников, российский спецназ и беспилотники развернуты примерно в 100 километрах от границы между Египтом и Ливией.

Агентство уточняет, что цель переброски — поддержка командующего Ливийской национальной армией Халифа Хафтара.

Представитель египетской армии Тамер Аль-Рифаи также отрицает расположение российского спецназа в стране.

Ранее сообщалось, что с конца 2016 года до февраля 2017 года российские контрактники из частной военной компании «РСБ-Групп» работали рядом с ливийским Бенгази. Клава компании Олег Криницын не уточнил, кто именно нанял «РСБ-Групп». Однако он отметил, что компания не сотрудничает с Минобороны.

Александра Копачева