Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Нефтяной альянс», сообщается на сайте регулятора.

Банк «размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов». «Нефтяной альянс», по информации ЦБ,не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не предоставляя своевременно соответствующую информацию.

В банке введена временная администрация. «Нефтяной альянс» — участник системы страхования вкладов.

По данным ЦБ, «Нефтяной альянс» по состоянию на 1 февраля занимал 217 место в российской банковской системе.