Американская компания SpaceX отложила запуск ракеты Falcon 9 с телекоммуникационным спутником EchoStar-23 из-за сильного ветра.

«Запуск отложен из-за сильного ветра, работаем над возможностью осуществить следующую попытку запуска», — сообщается в твиттере компании.

Запуск должен был состояться 14 марта в 08:34 мск. За сутки до старта прозноз погоды был благоприятный для запуска, вероятность отмены составляла 30%. Резервная дата запуска ракеты-носителя — 16 марта.

Falcon 9 должна была доставить на геостационарную орбиту спутник корпорации EchoStar. Он передает телевизионный сигнал Бразилии.

В феврале SpaceX уже откладывала запуск Falcon 9 с грузовиком Dragon, он был отменен за 10 секунд до старта из-за технических проблем. Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве США и в космической отрасли ранее сообщала, что экперты нашли трещины на турбонасосах последней версии ракеты Falcon 9.

Александра Копачева