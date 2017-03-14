Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина выставила на продажу автомобиль, подаренный ей за победу на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де- Жанейро. Об этом спортсменка сообщила в своем инстаграме.

«Друзья, продаю свою машину! Была подарена за олимпийское золото в августе 2016 года, эксклюзивная модель. В отличном состоянии, относилась бережно, ездила аккуратно, честное слово», — написала Мустафина.

Мустафина — двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (2012, 2016). Она также завоевала два серебра и три бронзы Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де- Жанейро.

Напомним, в августе прошлого года в интернете появилось объявление о продаже автомобиля, подаренного президентом за золотую медаль на Олимпиаде. За автомобиль владелец запросил более 4,5 млн рублей. По информации Р-спорт, машина принадлежит члену сборной по синхронному плаванию. Позднее Федерация синхронного плавания России пообещала помочь спортсменке.

О продаже автомобилей также сообщили российский велосипедист, бронзовый призер Олимпиады в Рио Денис Дмитриев и пловчиха Юлия Ефимова.

Автомобили вручили призерам Олимпийских игр на церемонии чествования спортсменов, которая состоялась в Кремле 25 августа. Золотые призеры получили BMW Х6, серебряные — BMW X5, бронзовые — BMW X3.

Александра Копачева