Два управления МВД России — по борьбе с экстремизмом и государственной защите — в ближайшее время могут перейти в подчинение Росгвардии, сообщает «Росбалт» со ссылкой на несколько хорошо знакомых с ситуацией источников.

По информации издания, данный проект активно продвигает Росгвардия, и он уже нашел поддержку в Кремле.

В случае, если указанные управления войдут в состав Росгвардии, их полномочия существенно расширятся, отмечает «Росбалт». К противодействию экстремизму и госзащите может добавиться борьба с терроризмом и лидерами преступных сообществ. Кроме этого, Росгвардия получит право на ведение оперативно-розыскной деятельности, которого сейчас не имеет.

Также, по данным издания, в скором времени может покинуть свой пост амминистра внутренних дел Михаил Ваничкин, курирующий криминальный блок. В его ведении находятся управления уголовного розыска, экономической безопасности, противодействия экстремизму, госзащите, оперативно-поисковое бюро, национальное бюро Интерпола и Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ).

Наиболее вероятным преемником Ваничкина источник «Росбалта» считает Александра Макарова, начальника Главного управления собственной безопасности МВД.

«Есть принятое в Кремле решение о том, что начальником и первым замначальника подразделений силовых ведомств, занимающихся техническими мероприятиями, должны быть кадровые сотрудники ФСБ», — сообщил источник «Росбалта».