Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе члена правления «Мемориала» Олега Орлова и журналистов канала РЕН-ТВ (теперь РЕН) о нападении в 2007 году.

«Учитывая, что правительство не предоставило правдоподобного объяснения рассматриваемым событиям, суд считает, что лица, которые вывезли заявителей из отеля в поле рядом с Нестеровской и подвергли их жестокому обращению в ночь на 23 ноября 2007 года, были [представителями] спецслужб», — говорится в решении суда.

Судьи ЕСПЧ постановили выплатить пострадавшим компенсацию в 84 тысячи евро.

Олег Орлов

— Это решение оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, удовлетворены все наши просьбы, признаны нарушения статей Конвенции, о которых мы говорили. Совершенно правильно сказано, что те лица, которые пришли ко мне и группе журналистов, были представителями государства. Любое объективное рассмотрение этого дела показывает с очевидностью, что никто, кроме представителей государства, не мог совершить это преступление.

С другой стороны, печально, что решение вынесено без малого через десять лет после совершения преступления. Уже и ситуация в Ингушетии совсем другая.

ЕСПЧ вообще-то создавался не для того, чтобы люди получали материальную компенсацию, а чтобы ситуация внутри стран менялась в сторону демократии и прав человека. А когда решение вынесено через десять лет, вряд ли можно говорить, что ЕСПЧ реально влияет на ситуацию в мире. Временной лаг сводит к минимуму возможный эффект от этого решения.

В 2007 году неизвестные похитили Олега Орлова и журналистов РЕН в Назрани, которые освещали митинг, проходивший в городе после гибели ребенка в ходе спецоперации. Орлова и журналистов вывезли в поле и избили, отняв технику и личные вещи.

Пострадавшие утверждают, что нападение было организовано спецслужбами. Расследование возбужденного после нападения уголовного дела не дало результатов — в деле не было подозреваемых.