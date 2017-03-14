Европейский суд в Люксембурге постановил, что работодатели имеют право запретить сотрудникам носить хиджаб на рабочем месте. Об этом сообщает «Би-би-си».

При этом, согласно решению суда, запрет на ношение религиозных символов должен быть основан на внутренних правилах компании, которые предписывают всем работникам одеваться «нейтрально».

Данное решение высшая судебная инстанция Европейского союза вынесла по иску двух жительниц Франции и Бельгии, уволенных из-за отказа присутствовать на рабочем месте без хиджаба.

В январе в России разгорелись споры о ношении хиджабов в школах. Министр образования Ольга Васильева заявила, что хиджабу не место в учебном заведении.

«Не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой свое отношение к вере стараются подчеркнуть», — сказала она.

Слова министра раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, который напомнил, что три его дочери учатся в школе и носят хиджаб. После этого в президентском Совете по правам человека предложили оставить регионам право решать вопрос о допустимости ношения хиджабов в школах.

Вера Юрченко