Россия не размещала военных в Египте на границе с Ливией. Об этом заявили в министерстве обороны России.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что никаких российских подразделений специального назначения в Сиди-Баррани (Арабская Республика Египет) нет.

«Подобными вбросами от анонимных источников отдельные западные СМИ будоражат общественность уже не первый год. Особенно часто такие "видения" посещают анонимов на Украине и в Прибалтике. И уж совсем глупо и неприлично в отношении американских спецслужб звучат цитируемые Reuters слова того же "источника", что "разведывательная деятельность США в отношении российских военных осложнена из-за привлечения "контрактников" и "агентов в штатском», — сказал Конашенков.

Ранее во вторник Reuters сообщило, что Россия направила силы спецназа на авиабазу Сиди Барани на западе Египта. По информации американских чиновников, российский спецназ и беспилотники развернуты примерно в 100 километрах от границы между Египтом и Ливией.

Агентство уточняет, что цель переброски — поддержка командующего Ливийской национальной армией Халифа Хафтара.

Представитель египетской армии Тамер Аль-Рифаи также отрицает расположение российского спецназа в стране.

Ранее сообщалось, что с конца 2016 года до февраля 2017 года российские контрактники из частной военной компании «РСБ-Групп» работали рядом с ливийским Бенгази. Глава компании Олег Криницын не уточнил, кто именно нанял «РСБ-Групп». Однако он отметил, что компания не сотрудничает с Минобороны.

Юлия Минеева