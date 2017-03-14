Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отказала России в пересмотре решения о взыскании 12,5 тысячи евро в пользу фигуранта «болотного дела» Ярослава Белоусова. Об этом «Новой газете» сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский.

«Только вчера вечером я получил по электроной почте решение ЕСПЧ. При этом сам документ датирован 8 марта. Таким образом, решение ЕСПЧ по жалобе Белоусова вступило в законную силу 8 марта», — сказал защитник.

Он добавил, что в ближайшее время Белоусов примет решение, просить ли российский суд о пересмотре его уголовного дела на основании решения ЕСПЧ.

Напомним, в октябре 2016 года ЕСПЧ присудил Белоусову 12,5 тысяч евро компенсации, признав, что в деле были допущены нарушения четырех статей Европейской конвенции по правам человека. В частности, отсутствовало справедливое судебное разбирательство, обвиняемому неправомерно продлевали арест, а также было нарушено его право на свободу собрания. Бесчеловечными были признаны перевозки обвиняемого из СИЗО и его содержание в суде в стеклянных кабинах (для подсудимых).

Ярослава Белоусова задержали по так называемому «болотному делу» в июне 2012 года, а спустя два года его приговорили к 2,5 годам заключения. Он полностью отбыл наказание и освободился в сентябре 2014 года.