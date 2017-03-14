Тверской суд Москвы оставил под стражей «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодого), обвиняемого в вымогательстве и создании преступного сообщества. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Судья удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест подсудимому до 15 июня. Суд также оставил под стражей еще троих фигурантов дела: Герсона Гамидова, Николая Николаева и Савелия Гоновичева, которые занимались ремонтом в ресторане Elements.

Напомним, вора в законе Захария Калашова арестовали в июле 2016 года. Он был задержан по делу о перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве, в результате которой погибли два человека. Перестрелка произошла после конфликта хозяйки ресторана Жанны Ким и дизайнера Фатимы Мисиковой, которой якобы не доплатили за ремонт ресторана. Калашова обвиняют в вымогательстве 8 млн рублей, а также в создании преступного сообщества.

Как считает следствие, он создавал «устойчивые связи между различными самостоятельно действующими организованными группами», разрабатывал для них преступные планы, распределял между ними сферы влияния и помогал делить доходы.

Вместе с ним также были арестованы трое высокопоставленных сотрудников Следственного комитета. По версии следствия, Шакро Молодой заплатил им за освобождение своего соратника Андрея Кочуйкова.