Перемещение музейных экспонатов Исаакиевского собора возможно только после его передачи в ведение Русской православной церкви (РПЦ). Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе министерства культуры России.

«Перемещение музейных предметов, находящихся в настоящее время в Исаакиевском соборе для хранения или экспонирования при оформлении временной выдачи, относится к компетенции субъекта Российской Федерации – города Санкт-Петербурга – и при этом не может быть осуществлено до передачи здания Исаакиевского собора в ведение РПЦ», — говорится в сообщении министерства.

Как отметили в пресс-службе, к полномочиям Минкультуры относятся вопросы передачи музейных предметов, находящихся в федеральной собственности, в пользование религиозной организации.

«Однако на данный момент в ведомство документов на передачу музейных предметов не поступало. Срок их рассмотрения составляет 2 месяца», — добавили в пресс-службе.

При этом передача предметов также не может быть произведена до окончания процесса передачи здания Исаакиевского собора в ведение РПЦ.

Во вторник группа депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга подписала обращение к министру культуры Владимиру Мединского с просьбой вмешаться в ситуацию с вывозом музейных экспонатов из Исаакиевского собора до Пасхи.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга попросили директора музея «Исаакиевский собор» Николая Бурова освободить помещение от экспонатов к Пасхе (16 апреля). При этом сам Буров заявил, что речь не идет о вывозе экспонатов в такие сроки.

«Мы получили задание просчитать сроки, за которые экспонаты Музейного фонда могут быть описаны и вывезены, и сейчас ведем эту работу. Одновременно мы обратились к нашим работодателям, правительству города, с просьбой дать нам письменное распоряжение, какого мы до сих пор не получили, хотя именно такое распоряжение должно быть отправной точкой в определении сроков», — сказал он агентству ТАСС.

По словам Бурова, оптимальный срок, за который можно описать и вывезти экспонаты, — март 2019 года.