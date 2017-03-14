Бывший гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин, объявленный в международный розыск и заочно арестованный по подозрению в коррупции, впервые прокомментировал обстоятельства своего отъезда за границу и высказался по сути обвинений.

В опубликованном на портале Medium тексте Слободин подробно разобрал, как он считает, фейковую информацию СМИ. В частности, он заявил, что не бежал из страны, а ехал на ежегодную встречу международной группы VimpelCom Group, частью которой является российский «Вымпелком».

«Каждый месяц топ-менеджмент Группы, самые серьезные люди в этой компании собираются для подведения итогов месяца и обсуждения вопросов будущего развития Моя командировка 5 сентября 2016 была абсолютно плановой и готовилась сильно заранее. Никто никуда не скрывался и никто не получал никаких “предупреждений”», — отметил Слободин.

Кроме этого, он заявил, что не знаком с задержанным по подозрению в коррупции замначальником ГУЭБ МВД Дмитрием Захарченко. Слободин привел сообщение Интерфакса, в котором со ссылкой на источник в правоохранительных органах говорилось, что именно Захарченко способствовал бегству Слободина из страны.

«О существовании полковника Захарченко я узнал вместе со всей страной. Из новостных лент», — сообщил Слободин.

Он также опроверг сообщения СМИ о своем богатстве. По словам Слободина, он действительно в настоящий момент имеет в своем распоряжении дом, две машины (а не шесть, как утверждают СМИ), однако все свои деньги он заработал честно и заплатил все налоги.

«Проблема в данном случае в том, что я, в отличие от огромного количества громких дел в отношении коррумпированных чиновников, всю свою жизнь проработал в частном бизнесе. Получал белую и, в общем, не маленькую зарплату, которую платили мне акционеры за конкретные результаты. При этом зарплату я получал в серьезных и уважаемых компаниях, с KPI, системой краткосрочной и долгосрочной мотивации. С международным аудитом и все такое. С этой зарплаты государству заплачены все налоги. В общем все по честному. И мне ни скрывать ни прятать было не нужно. Никогда», — подчеркнул Слободин.

Кроме этого, он сообщил, что «ему мне и в голову никогда не приходило брать» откаты.

«Воровать самому у себя будучи акционером компании, которую я возглавляю, воровать в компаниях, которые мне доверили акционеры — никакие заработанные таким способом деньги не стоят потерянной репутации», — заявил Слободин.

При этом он отметил, что мог на заработанные деньги мог позволить себе «гораздо больше», но всегда следовал принципу «жить достойно, но разумно».

Наконец, Слободин подтвердил, что инвестировал свои заработанные деньги действительно заграницу, но «не потому что их прятал или к чему-то готовился», а потому что считал, «что экономическая ситуация в стране не дает необходимых гарантий защиты инвестиций и приемлемой этим рискам ставок доходности».

«Вместе со мной так думали многие инвесторы — и российские, и зарубежные. Это нормальная борьба каждой страны за место под инвестиционным солнцем. В этом была не преступная, а простая прагматичная логика разбирающегося в экономике и в жизни человека», — добавил Слободин.

Напомним, Михаил Слободин подал в отставку с поста гендиректора «Вымпелкома» после того, как стало известно, что он стал фигурантом уголовного дела и объявлен в федеральный розыск.

Экс-главу «Вымпелкома» обвиняют по статье 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). По этому делу также задержаны топ-менеджер «Реновы» Евгений Ольховик и глава входящей в «Ренову» компании «Т Плюс» Борис Вайнзихер.

По версии следствия, бизнесмены с 2007 по 2014 годы давали взятку чиновникам Коми за установление максимально выгодных тарифов на тепло и электроэнергию и другие льготы.

В настоящее время высшие должностные лица республики являются фигурантами уголовного дела о преступном сообществе экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, арестованного в 2015 году.