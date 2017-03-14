Вице-премьер правительства России Ольга Голодец считает, что бедность россиян, которые имеют работу – это уникальное явление. Об этом она заявила на социальном форуме в рамках «Недели российского бизнеса», передает ТАСС.

«Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, — это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере - работающие бедные», — сказала Голодец.

По ее словам, в России нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7 тысяч 500 рублей (МРОТ – ред.).

«Даже если человек закончил среднюю школу, то по выходе его труд должен оцениваться несколько на другом уровне. Нам предстоят серьезные обсуждения по повышению минимальной размера оплаты труда», — добавила вице- премьер.

По ее словам, на уровне МРОТ сейчас работают 4,9 млн человек. «О какой производительности труда можно говорить, если за месяц работы человек получается такие деньги», — резюмировала Голодец.

Ранее в министерстве труда и социальной защиты предложили установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) отдельно для каждого из регионов России. Глава Минтруда Максим Топилин объяснял, что таким образом удастся решить проблему повышения минимальной зарплаты до прожиточного минимума.

Юлия Минеева