Энергетики понизили температуру горячей воды в «Ельцин центре» из-за долгов компании «Клаас-строй». Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе Свердловского филиала «Энергосбыт Плюс».

«Люди понижения температуры в помещении не почувствуют. Это тот случай, когда на тепловом узле выдвигается несколько задвижек из множества. Такие меры предприняты не по отношению к «Ельцин-центру», а по отношению к юридическому лицу «Клаас-Строй», на балансе которого находятся «Ельцин Центр» и бизнес-центр «Демидов», — пояснила пресс-секретарь Ольга Тедеева.

Она отметила, что должнику дается 5 дней на погашение долга в 3,3 млн рублей. После этого «Энергосбыт Плюс» имеет основания отключить в зданиях теплоснабжение и горячее водоснабжение. Однако на конец рабочего дня во вторник «Клаас-Строй» погасил 2,7 млн рублей.

В пресс-службе добавили, что долг должен быть выплачен полностью.

В свою очередь сотрудники «Ельцин центра» сообщили, что не заметили проблем с горячей водой в здании.

Президентский «Ельцин Центр» был открыт в Екатеринбурге в 2015 году. Почти 5 млрд рублей на его создание выделило государство, еще 2 млрд были получены в кредит от областных властей. В церемонии открытия приняли участие президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.