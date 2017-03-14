Закрытие диссовета на базе исторического факультета МГУ после рассмотрения диссертации главы министерства культуры России Владимира Мединского является совпадением. Об этом заявил ректор вуза Виктор Садовничий, передает ТАСС.

«Тот совет ваковский ввиду совпадений закрыт наряду с другими диссоветами согласно закону», — объяснил Садовничий.

При этом ректор не стал давать оценку ситуации вокруг рассмотрения работы Мединского, отметив, что не является экспертом по теме диссертации.

Напомним, в начале марта стало известно, что диссовет Высшей аттестационной комиссии на базе исторического факультета МГУ закрыли. Тогда Садовничий объяснял, что ликвидация связана с созданием собственных диссоветов на базе МГУ.

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В начале февраля совет отказался рассматривать по существу диссертацию Мединского. Член диссовета при истфаке Сергей Мироненко рассказывал, что вопрос о диссертации Мединского внезапно поставили перед советом в начале февраля, предложив проголосовать за резолюцию об отказе рассматривать научную работу министра. Тогда в пользу этого решения проголосовали 12 человек, шесть членов комиссии выступили против.

После этого член сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий, требовавший лишить Мединского ученой степени, обратился в ВАК с требованием признать недействительным это решение. По мнению Бабицкого, диссертация министра «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков» абсурдна и не имеет научной ценности.

Сам Мединский заявлял, что ему «стесняться нечего и есть что сказать», а потому он готов присутствовать при рассмотрении вопроса о научной ценности его работы.

Юлия Минеева