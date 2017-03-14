Кузьминский районный суд Москвы арестовал 65-ти летнего преподавателя клуба бальных танцев, которого подозревают в сексуальных домогательствах несовершеннолетних воспитанниц. Об этом «Новой газете» сообщила пресс-секретарь суда Елена Месенко.

По версии следствия, в период с 2015 по 2016 год мужчина, заменяя преподавателя танцев в образовательном учреждении в Юго-Восточном округе Москвы, «неоднократно совершил в отношении обучающихся девочек насильственные и развратные действия сексуального характера».

Педагога обвиняют в насильственных действиях сексуального характера (п. «в» ч. 4 ст. 132 УК РФ) и развратных действиях (ст. 135 УК РФ). Мужчину заключили под стражу до 2 мая.

Уголовное дело было возбуждено после того, как родители учеников клуба обратились в правоохранительные органы с заявлением.

В марте «Московский Комсомолец» уже сообщал об этом скандале в столичной школе танцев для девочек: школьницы пожаловались на домогательства со стороны педагога.

Вскоре после ареста предполагаемого насильника уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила за введение пожизненного административного надзора за лицами, подозреваемыми в педофилии.

Елизавета Александрова